Se completó la casa de Gran Hermano: los nuevos jugadores que entraron

Este martes ingresaron 10 nuevos participantes a la casa de Gran Hermano: Generación Dorada, sumándose a los 18 que ya estaban. Entre figuras conocidas y talentos con pasado en los medios, el reality completó su plantel de 28 concursantes que buscarán quedarse con el título.

Solange Abraham: Vivió su experiencia en GH 2011, llega desde Recoleta con ganas de revancha y nuevos desafíos. “Vengo por dos cosas, por una revancha y por un capricho”.

Martín Rodríguez: Representante argentino en crossfit y oriundo de Canning, Ezeiza, se describió como una persona fiel: “Soy una persona altamente fiel”, aseguró durante su presentación ante los espectadores.

Cinzia Francischiello: Venezolana con herencia artística de su padre, actor y director teatral, confesó su carácter exigente y su visión sobre el orden en la vida: “Soy un poco controladora, no me gusta que las cosas no se hagan como yo digo”.

Franco Zunino: Personal trainer de Berazategui, se presentó con energía positiva y respeto hacia los demás: “Soy una persona auténtica, alegre, siempre con respeto y educación”, afirmó.

Kennys Palacios: Peluquero y amigo de Wanda Nara, llega con la intención de jugar en serio: “Siempre fui un gran fan de Gran Hermano. Yo entro a jugar y ganar”.

Lola Tomaszeusky: Influencer nacida en Bariloche. Compartió su sueño de infancia: “De chiquita mi sueño siempre fue ser actriz. Soy muy intuitiva, no hay otro perfil como el mío dentro de la casa”.

Yanina Zilli: Ex vedette. La santafesina expresó su ambición de quedarse con el juego: “Yo estoy dispuesta a cerrar las puertas de Gran Hermano”, afirmó, dejando en claro que su prioridad es ganar.

Nazareno Pompei: Ex futbolista profesional que jugó en varios clubes del ascenso. “Me di cuenta que ya el fútbol no me apasionaba, creo que me puedo meter en el medio, Si les gusta el silencio la van a pasar como el cu… Siempre siento que me robo el show”.

Luana Fernández: Modelo de José C. Paz y ex participante de Combate, se definió como una persona abierta y sin prejuicios: “Soy un persona muy abierta sexualmente, estuve con mujeres, hombres trios, no me avergüenza y no tengo problema en decirlo”.

Franco Poggio: Modelo y novio de Lizardo Ponce, se describió con franqueza y sensibilidad: “Soy muy directo, no tengo pelos en la lengua. A la casa le voy a aportar mucha espontaneidad. Soy muy directo, no tengo pelos en la lengua”.