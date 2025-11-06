Se celebrará la Semana Federal de la Educación Técnica 2025

Mendoza se prepara para vivir una edición especial de la Semana Federal de la Educación Técnica, que se llevará a cabo del 10 al 14 de noviembre.

La propuesta busca destacar el potencial de la educación técnica en la región, fomentar la creatividad de los jóvenes y fortalecer el intercambio entre las escuelas técnicas, los centros de capacitación y los sectores productivos.

Durante la semana se desarrollarán múltiples actividades, como muestras de proyectos, charlas, seminarios y espacios de encuentro entre estudiantes, docentes y empresas. El objetivo es visibilizar la educación técnico-profesional como una oportunidad concreta para el desarrollo laboral y productivo del país.

Cronograma

San Rafael (Zona Sur)

Lunes 10 de noviembre, de 10 a 16, en el Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano.

San Martín (Zona Este)

Martes 11 de noviembre, de 18 a 21, en el Museo Histórico Municipal “Las Bóvedas”.

Tunuyán (Zona Valle de Uco)

Miércoles 12 de noviembre, de 9 a 15, en la Escuela 4-107 Ejército Argentino.

Guaymallén (Zona Gran Mendoza)

Jueves 13 de noviembre, de 9 a 16, en el Espacio Cultural Julio Le Parc.