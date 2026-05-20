Se celebrará el 25 de Mayo con una nueva mateada en la Nave Cultural

La Ciudad de Mendoza volverá a vestirse de celeste y blanco para celebrar el 25 de Mayo con una nueva edición de la tradicional Mateada Patriótica en la Nave Cultural. La propuesta, organizada en el marco del ciclo “Mi Patria en la Ciudad”, invita a vecinos, turistas y familias mendocinas a compartir una tarde cargada de identidad nacional, música folclórica, danzas tradicionales y sabores típicos de la región.

El encuentro se realizará este viernes 22 de mayo, desde las 15.30h en la Sala 1 de la Nave Cultural, uno de los espacios culturales más emblemáticos de la capital mendocina, que nuevamente abrirá sus puertas para recibir una celebración popular y gratuita pensada para todas las edades. La entrada es sin costo.

La jornada combinará expresiones artísticas y costumbres bien argentinas. Habrá espectáculos de música en vivo, presentaciones de danzas folclóricas y una propuesta gastronómica con comidas regionales que acompañarán la clásica ronda de mates compartidos. El formato será tipo picnic, por lo que desde la organización recomiendan asistir con equipo matero, mantas y muchas ganas de disfrutar una tarde patria en comunidad.

La Mateada Patriótica ya se consolidó como una de las actividades más convocantes de las celebraciones de mayo en la Ciudad. En ediciones anteriores, cientos de mendocinos participaron de la propuesta entre cuecas, chacareras, sopaipillas y pastelitos, en una experiencia que busca revalorizar las tradiciones nacionales y fortalecer el encuentro ciudadano.