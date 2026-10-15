Se cayó la gira que la Selección argentina tenía en noviembre por Asia: qué rivales asoman ahora

Luego de la despedida de Lionel Messi, la Selección argentina comienza una nueva etapa. Sin el Diez, que fue la principal figura del combinado nacional por dos décadas, el equipo de Scaloni deberá afrontar la difícil tarea de reconstruirse. Para ello, los amistosos que se jueguen tendrán un rol preponderante. La próxima cita será en el próximo mes de noviembre.

En ese aspecto,, la Selección argentina cambió sus planes para la próxima fecha FIFA: la gira por Asia quedó descartada y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) trabaja en la posibilidad de disputar dos amistosos en el país entre el 9 y el 17 de noviembre. Uruguay aparece como el principal candidato para el primer encuentro, mientras que Costa Rica asoma como una alternativa para el segundo.

La planificación original contemplaba una visita a China para enfrentar a Arabia Saudita e India. Sin embargo, los problemas para definir las sedes y los rivales terminaron por hacer caer la gira, según trascendió este miércoles.

Uruguay, el primer rival que asoma para la Selección argentina

Entre las alternativas que se manejan, la posibilidad de enfrentar a Uruguay gana terreno. El encuentro se disputaría en el Estadio Único Diego Armando Maradona, en La Plata.

La elección del escenario está vinculada con el acuerdo para convertir al estadio platense en una de las nuevas casas de las selecciones nacionales. El segundo amistoso, en tanto, podría jugarse ante Costa Rica en el interior del país, con Rosario como una de las ciudades que aparecen en consideración. También se mencionó la posibilidad de disputar una revancha frente a Uruguay en Montevideo.

Por ahora, la AFA debe resolver tanto los rivales como las sedes. La cercanía de la fecha FIFA obliga a acelerar las gestiones para que Lionel Scaloni pueda contar con dos partidos de preparación.

Una nueva etapa para la Scaloneta

La próxima doble fecha será una oportunidad para que el cuerpo técnico evalúe alternativas y les dé rodaje a los futbolistas que buscan ganar protagonismo. Con jugadores jóvenes que piden pista y referentes experimentados que pueden asumir nuevas responsabilidades, la Selección afronta el desafío de sostener su nivel tras la salida de su capitán.

La caída de la gira también abre interrogantes sobre el aspecto económico de los amistosos. Una de las hipótesis que circulan es que la ausencia de Messi haya reducido el atractivo comercial del equipo en los mercados extranjeros y, con ello, los ingresos que la AFA podía obtener por presentarse en el exterior.

De todos modos, los motivos concretos del cambio de planes no trascendieron. Mientras tanto, el seleccionado se encamina a una fecha FIFA que podría tener dos partidos en Argentina, con Uruguay y Costa Rica como posibles adversarios.