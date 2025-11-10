Se busca concesionario para el Aconcagua Arena: abrieron las licitaciones

El Gobierno provincial formalizó el llamado a licitación pública nacional para la concesión de uso y explotación comercial del estadio cubierto Aconcagua Arena. La medida quedó oficializada mediante el Decreto N° 2318, publicado el 28 de octubre de 2025.

La Subsecretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Salud y Deportes, será el organismo a cargo de supervisar el proceso, mientras que la Dirección General de Contrataciones Públicas tendrá la responsabilidad de llevar adelante la tramitación y evaluación de las propuestas.

Según el decreto, el objetivo es seleccionar un concesionario “idóneo y técnicamente calificado” que garantice la gestión integral y sostenibilidad del estadio, incluyendo mantenimiento, programación de eventos y explotación comercial.

La iniciativa apunta a promover la utilización del Aconcagua Arena para actividades deportivas, culturales, artísticas y recreativas, asegurando que se mantenga operativo y en condiciones de seguridad, eficiencia y rentabilidad.

Cómo será la licitación

El texto oficial remarca que el procedimiento busca garantizar transparencia y participación del sector privado, ya que antes del llamado formal se publicaron los pliegos para consulta y se recibieron sugerencias de empresas interesadas, las cuales fueron analizadas e incorporadas a la versión definitiva.

Los pliegos de condiciones generales, particulares y técnicas fueron aprobados oficialmente y estarán disponibles en el sitio web de la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes. La publicación del llamado se realizará simultáneamente en la web y en el Boletín Oficial durante treinta días corridos.

Con esta decisión, el Gobierno retoma su plan de modernización del Aconcagua Arena, una infraestructura inaugurada en 2018 que busca recuperar protagonismo como sede de grandes eventos. La licitación abre una nueva etapa en la administración del principal estadio cubierto de Mendoza.