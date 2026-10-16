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10 % menos

Se aprobó la reducción salarial para Marcos Calvente, concejales y funcionarios de Guaymallén

La normativa entrará en vigencia a partir de su promulgación y tendrá vigencia a partir de los haberes correspondientes a octubre.

El Concejo Deliberante de Guaymallén aprobó una ordenanza que modifica la estructura salarial fuera de escala de funcionarios y autoridades municipales, con medidas de reducción y congelamiento de remuneraciones por un período de seis meses.

La iniciativa establece que el sueldo de Marcos Calvente pasará del 95 % al 85 % de la remuneración del gobernador de Mendoza. La modificación tendrá vigencia a partir de los haberes correspondientes a octubre.

La reducción del 10% también alcanzará a los funcionarios y autoridades del Departamento Ejecutivo y del Concejo Deliberante cuyos salarios se calculan en función de la remuneración del intendente, manteniendo los porcentajes establecidos para cada cargo.

Asimismo, la ordenanza dispone el congelamiento de las remuneraciones comprendidas en la estructura salarial fuera de escala durante seis meses. Durante ese período, los importes nominales permanecerán fijos, sin que los eventuales incrementos en el sueldo del gobernador modifiquen el monto correspondiente al intendente ni los haberes vinculados a este parámetro.

Entre los fundamentos de la medida, se señala la necesidad de adoptar acciones de contención del gasto público y responsabilidad fiscal ante la situación económica actual. Según lo informado por la Secretaría de Hacienda municipal, los recursos provenientes de la coparticipación nacional y provincial, así como de tasas y derechos propios, registraron una reducción del 20 %. 

La implementación estará a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal, a través de las áreas competentes, que deberán realizar las adecuaciones administrativas, presupuestarias y de liquidación de haberes necesarias para aplicar la ordenanza.

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