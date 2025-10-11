Se agotaron los abonos para la Fiesta Provincial de la Cerveza: ¿qué hago si quiero ir y no conseguí entradas?

Luego de que la Municipalidad de Godoy Cruz confirmara el Line Up de la 18° Fiesta Provincial de la Cerveza, la cual se llevará a cabo entre el 5 y 7 de diciembre en el Hipódromo de Mendoza, sólo quedaba por dilucidar cómo y cuándo saldrían a la venta las entradas.

Finalmente la espera terminó. Este viernes, se habilitó la preventa de “Abonos Fans” para las tres noches del festival cervecero más importante de la Mendoza. Sin embargo, éstos rápidamente se agotaron.

Durante la primera etapa se habilitó sólo la adquisición del abono para los tres días, cuyo valor asciende a $60.000. Cabe destacar que la compra se realiza a través de la plataforma Passline y se podrá pagar con tarjeta de crédito de todos los bancos en hasta 3 cuotas si interés.

Pese a que se agotaron los tickets disponibles, la plataforma habilitó una lista de espera. Para acceder a ella, se deberá llenar un formulario en el que se debe especificar nombre completo, mail, teléfono y tickets solicitados. Una vez que se liberen más cupos, el interesado recibirá un aviso.

Por otro lado, se espera que a la brevedad se libere la venta de tickets para cada uno de los tres días.

Cabe destacar que a través de la plataforma también se pueden adquirir los tickets de estacionamiento para cada uno de los días que dura el festival. El valor diario es de $15.000.

Cabe recordar que el Line Up anunciado el pasado miércoles está compuesto por Damas Gratis, La Banda de Carlitos y Euge Quevedo, Ciro y Los Persas, La Franela, Piti Fernández, Cazzu, Molotov y La K’onga.