Se actualizó la alerta por lluvias y granizo: cuándo llegaría al Valle de Uco

La alerta amarilla por tormentas alcanza a distintas zonas de la provincia y contempla fenómenos que podrían provocar complicaciones puntuales. Se prevén precipitaciones acumuladas de entre 20 y 40 milímetros, con posibilidad de superar esos valores en algunos sectores, además de ráfagas de viento y caída ocasional de granizo.

En el Valle de Uco, las tormentas podrían comenzar a desarrollarse durante la tarde, cerca de las 17, de acuerdo con las previsiones difundidas. El fenómeno llegaría después de las primeras precipitaciones previstas para el sur mendocino, mientras que el área metropolitana quedaría bajo riesgo de tormentas hacia la noche. No se informó un horario exacto para el inicio de las lluvias en cada localidad.

Para este lunes se estima una temperatura máxima de 19 °C y una mínima de 9 °C, en una jornada marcada por el descenso de las temperaturas y el cambio en las condiciones previstas. Ante la posibilidad de tormentas fuertes, el SMN recomienda evitar las actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan volarse y mantener limpios los desagües. También aconseja no circular por calles anegadas y buscar refugio en un lugar cerrado ante la presencia de actividad eléctrica o granizo.