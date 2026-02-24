Se acerca la edición 2026 de la Media Maratón de Mendoza

La organización de la Media Maratón de la Ciudad de Mendoza confirmó los detalles de la edición 2026, que se disputará el próximo domingo 22 de marzo con largada y llegada en el Parque Central. Se trata de una de las pruebas de running más destacadas del calendario local, que año tras año convoca a corredores de toda la región.

En esta oportunidad, la competencia ofrecerá dos distancias competitivas: los tradicionales 21 kilómetros de media maratón y una prueba de 10 kilómetros, pensada tanto para quienes ya tienen experiencia como para quienes se inician en este tipo de desafíos deportivos.

La jornada comenzará temprano, con la apertura de accesos desde las 7:15 de la mañana y la largada de ambas carreras programada para las 8:00. A lo largo del recorrido se dispondrán puestos de hidratación estratégicamente ubicados para acompañar a los atletas y garantizar una competencia segura y bien organizada.

Todos los participantes que completen su inscripción recibirán el kit oficial de corredor, que incluye la remera unisex de la edición 2026, el número con chip para cronometraje y otros elementos necesarios para competir. Además, quienes crucen la meta recibirán la medalla finisher como reconocimiento a su esfuerzo.

El retiro de kits se realizará el sábado 21 de marzo en la Nave Cultural – La Báscula, donde los corredores deberán presentar la documentación requerida para acreditar su participación.