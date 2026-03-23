Se acerca el vencimiento del Impuesto Automotor: qué medios de pago recibe ATM

Con el calendario avanzando y las fechas marcadas en rojo, la Administración Tributaria Mendoza (ATM) puso en marcha la cuenta regresiva para uno de los compromisos fiscales más importantes del año: el Impuesto Automotor 2026. El plazo para pagar en término la primera cuota o el pago anual vence el 31 de marzo, y la decisión de cómo hacerlo puede marcar una diferencia en el bolsillo.

Desde el organismo recordaron que el tributo puede abonarse en cinco cuotas o mediante la opción de pago anual, una alternativa que concentra beneficios para quienes eligen cancelar de una sola vez. En ese marco, los contribuyentes cumplidores aparecen como los principales protagonistas, ya que pueden acceder a descuentos acumulables que alcanzan hasta un 35%.

El esquema de beneficios contempla distintas condiciones. Aquellos vehículos que no registren deuda al cierre de 2025 acceden a un primer descuento, al que se suma otro si también estuvieron al día en 2024. A esto se agrega un beneficio adicional para quienes no tengan deudas exigibles o las hayan regularizado. Finalmente, quienes opten por el pago anual en término reciben un incentivo extra.

Pero no es la única novedad. Para este ejercicio, la ATM incorporó el denominado pago único liberatorio, una herramienta que apunta a simplificar la carga fiscal en determinados casos. Este régimen alcanza a motos de bajo avalúo y a vehículos más antiguos, y tiene una particularidad: quienes accedan quedarán exentos del Impuesto Automotor en los próximos años.

Mientras tanto, el calendario ya tiene fechas definidas para todo el año. Tras el vencimiento de marzo, las siguientes cuotas llegarán en mayo, julio, septiembre y noviembre, marcando el ritmo fiscal para los contribuyentes mendocinos.

En cuanto a las formas de pago, la digitalización gana terreno. La web oficial de ATM, el uso de tarjetas, el código QR y las plataformas como Pago Mis Cuentas o Red Link permiten abonar sin moverse de casa. Sin embargo, también continúan vigentes los canales tradicionales como Pago Fácil, Rapipago y la Bolsa de Comercio de Mendoza.