Se acerca el aguinaldo 2026: cuándo se cobra, quiénes lo reciben y cómo calcular cuánto corresponde

Con la llegada de junio, millones de trabajadores y jubilados argentinos esperan el cobro de la primera cuota del aguinaldo, un ingreso extra que suele ser clave para afrontar gastos, cancelar deudas o realizar compras importantes.

El Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido popularmente como aguinaldo, se paga en dos cuotas al año: una en junio y otra en diciembre. La legislación vigente establece que la primera cuota debe abonarse como fecha límite el 30 de junio. No obstante, la normativa contempla un margen adicional de hasta cuatro días hábiles para efectivizar el pago.

Quiénes cobran el aguinaldo

El beneficio alcanza a:

Trabajadores en relación de dependencia del sector privado.

Empleados de la administración pública.

Jubilados y pensionados.

Personal de casas particulares registrado.

Por el contrario, no perciben aguinaldo los monotributistas, trabajadores autónomos ni quienes desarrollan tareas en la informalidad laboral.

Cómo se calcula el aguinaldo

La primera cuota del SAC equivale al 50% de la mejor remuneración mensual percibida entre enero y junio de 2026. Para determinar el monto, se toma el salario más alto del semestre y se divide por dos.

Por ejemplo, si el sueldo más alto recibido en ese período fue de $1.200.000, el aguinaldo será de $600.000.

Además del salario básico, en el cálculo pueden incluirse conceptos remunerativos como horas extras, comisiones, antigüedad, premios y adicionales de convenio. En cambio, quedan excluidos los conceptos no remunerativos y las asignaciones familiares.

Qué pasa si el trabajador no completó el semestre

Cuando una persona ingresó a trabajar durante el semestre o finalizó su vínculo laboral antes de junio, el aguinaldo se liquida de manera proporcional al tiempo trabajado.

En esos casos, la fórmula utilizada consiste en dividir el mejor salario mensual por 12 y multiplicar el resultado por la cantidad de meses efectivamente trabajados.

Qué ocurre con los jubilados

Los jubilados y pensionados también perciben el aguinaldo. En su caso, el pago se realiza junto con el haber mensual correspondiente y de acuerdo con el calendario establecido por la ANSES. Las fechas dependen de la terminación del DNI y del tipo de prestación que recibe cada beneficiario.

De esta manera, junio volverá a representar un alivio para millones de argentinos que recibirán un ingreso adicional en medio de un contexto económico marcado por la inflación y el aumento de los costos de vida.