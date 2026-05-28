Se acabó la espera: esta es la lista de 26 jugadores que Scaloni presentó para el Mundial

Este jueves, luego de tantas especulaciones, la espera acabó y finalmente Lionel Scaloni presentó la lista definitiva de convocados para disputar el Mundial 2026. De este modo, la Selección argentina ya tiene a los 26 futbolistas que integrarán el plantel que intentará defender el título obtenido en Qatar 2022. Como no podía ser de otra manera, Lionel Messi será nuevamente el gran emblema y capitán del equipo.

Entre los nombres destacados aparecen Emiliano “Dibu” Martínez, Cristian Romero, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, además del propio Messi, que afrontará lo que será su última Copa del Mundo con la camiseta albiceleste.

La nómina también presenta algunas “apuestas” de Scaloni pensando en el recambio generacional, como Giuliano Simeone, Nico Paz y Juan Manuel López, quienes tendrán su primera experiencia mundialista.

Cabe recordar que la Copa del Mundo comenzará el próximo 11 de junio y tendrá como sedes a Estados Unidos, México y Canadá. Argentina integrará el Grupo J y buscará avanzar nuevamente a las instancias decisivas con una base consolidada del ciclo campeón del mundo y varios futbolistas jóvenes que se fueron sumando durante las Eliminatorias.

#SelecciónMayor Nuestros 26 guerreros que defenderán el título mundial.



¡Vamos Argentina! 🩵🤍🩵 pic.twitter.com/TW03A6xGre — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) May 28, 2026

La lista de la Selección argentina para el Mundial 2026

Arqueros

Emiliano “Dibu” Martínez (Aston Villa)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Defensores

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Gonzalo Montiel (River)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Cristian Romero (Tottenham)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Facundo Medina (Olympique de Marsella)

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Mediocampistas

Leandro Paredes (Boca)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Valentín Barco (Racing de Estrasburgo)

Giovani Lo Celso (Real Betis)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Enzo Fernández (Chelsea)

Delanteros

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Lionel Messi (Inter Miami)

Nico González (Atlético de Madrid)

Thiago Almada (Atlético de Madrid)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Nico Paz (Como)

Juan Manuel López (Palmeiras)

Lautaro Martínez (Inter)

Así se preparará Argentina antes del Mundial

Los futbolistas comenzarán la concentración el próximo 1° de junio en el Compass Minerals National Performance Center de Kansas City, ubicado en el centro de Estados Unidos. Allí la Selección argentina disputará además dos de sus tres encuentros correspondientes a la fase de grupos.

Durante la preparación previa al debut mundialista, el equipo de Scaloni afrontará dos amistosos internacionales frente a selecciones que no lograron clasificarse al Mundial. El primero será el 6 de junio ante Honduras, en Texas, mientras que el segundo se jugará el 9 frente a Islandia, en Auburn.

El estreno oficial de la Albiceleste en el Mundial 2026 será el martes 16 de junio frente a Argelia, en Kansas, desde las 22 (hora argentina). Luego enfrentará a Austria el lunes 22 en Dallas y cerrará la fase de grupos el sábado 27 ante Jordania, nuevamente en Kansas.

La ilusión de Argentina volverá a estar puesta en la posibilidad de conquistar la cuarta estrella y extender el exitoso ciclo encabezado por Lionel Scaloni y Lionel Messi.