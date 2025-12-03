Search
Diplomacia en alerta

Scott Bessent canceló su viaje a la Argentina tras el faltazo de Milei al sorteo del Mundial

La suspensión de la visita de Scott Bessent llegó después de que Javier Milei cancelara su presencia en el sorteo del Mundial 2026 en Washington.

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, suspendió la visita que tenía prevista a la Argentina para la próxima semana, una decisión que se conoció después de que el presidente Javier Milei cancelara su participación en el sorteo del Mundial 2026 que se realizará este viernes 5 en el Kennedy Center, en Washington.

Según confirmaron fuentes consultadas por Noticias Argentinas, la determinación habría generado malestar en el núcleo de la administración del presidente Donald Trump.

En principio, el jefe de Estado argentino había anunciado que viajaría para participar del evento, donde se esperaba que ocupara un lugar destacado junto al mandatario republicano debido a que Argentina es el vigente campeón del mundo. Sin embargo, la semana pasada se confirmó que la presencia del Presidente estaba cancelada, en un contexto marcado por la fuerte enemistad entre el Gobierno y el titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, quien sí participará del sorteo.

La suspensión del viaje de Bessent cobra mayor relevancia porque el funcionario había anunciado, a fines de octubre y tras la victoria electoral de La Libertad Avanza, que visitaría la Argentina antes de fin de año. Esa visita estaba programada para la próxima semana y formaba parte de una agenda vinculada al vínculo financiero entre ambos países.

El secretario del Tesoro fue clave en la concreción del swap entre el Banco Central de la República Argentina y autoridades estadounidenses, además de haber intervenido en el mercado local mediante la compra de pesos antes y después de las elecciones legislativas. Su decisión de posponer el viaje introduce un nuevo capítulo en la relación bilateral, marcada ahora por la reacción al gesto del Presidente en torno al evento deportivo internacional.

