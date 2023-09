Scanio vivió su última Estudiantina como intendente y tiró un palito contra Cornejo

El intendente de San Carlos estuvo presente en el anfiteatro municipal Neyú Mapú, donde vivió y disfrutó lo que fue la última Estudiantina como jefe de la comuna.

Durante estos festejos Rolando Scanio habló con Diario NDI y decía: “Es muy lindo poder disfrutar esto y yo he pasado por las distintas etapas, la semana estudiantil como alumno, profesor y ahora como gobernante, cada uno a su manera pero siempre bien”.

“Hemos tratado de hacer algo magnífico para que los chicos se diviertan. Porque la semana estudiantil no es solo deporte sino que hay mucha cultura y eventos inclusivos. Con los que siempre buscamos que el mes estudiantil tenga mucha participación y eso se demuestra en que no sólo participan colegios, sino que también Cens, Cebja y educación integral. Para que todos los que estén en un nivel secundario en San Carlos puedan participar en las distintas actividades que brinda la semana estudiantil”, sumó el intendente.

Para cerrar la experiencia de su última semana estudiantil, Scanio decía que “fue un espectáculo magnífico con más de 10 mil personas, por eso estamos muy contentos de poder brindar un espectáculo a la altura, ya que los sancarlinos se lo merecen”.

Palito a Cornejo de cara al 24

Pero los dichos del intendente no quedaron en el tema cultural y de disfrute de la semana del estudiante, sino que Scanio habló de las elecciones del 24 de septiembre en el Mendoza elegirá gobernador.

Sobre las mismas, el mandatario se mostró en apoyo de Omar De Marchi diciendo: “Nosotros siendo parte de La Unión Mendocina nos involucramos en temas que tienen que ver con la provincia para que Omar De Marchi pueda llegar a ser el próximo gobernador, así San Carlos y la región se vea beneficiada porque lo que hemos pedido siempre es que todos lo municipios sean iguales y que no todas las obras queden en el Gran Mendoza, como ha ocurrido en los últimos 4 años”.

Y para cerrar, el intendente en sus últimos meses como autoridad comunal metió un poco más de pica en la carrera entre De Marchi y Alfredo Cornejo. Esto decía Rolando: “La imagen de Cornejo en su propio pueblo ha decrecido y cada día es más elocuente su caída, no llama la atención porque es una persona que viviendo acá no puede caminar tranquilo. Pensando sobre todo en lo que fue el mensaje minero, eso la gente no se lo olvida”.