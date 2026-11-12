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Scaloni renovó su contrato con la Selección argentina hasta 2030

El anuncio estuvo a cargo de Claudio Tapia, durante una conferencia de prensa previa al encuentro ante Uruguay.

Lionel Scaloni continuará como director técnico de la Selección argentina hasta 2030, luego de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializara la renovación de su contrato. El acuerdo contempla el período 2027-2030 y garantiza la continuidad del cuerpo técnico que llevó al seleccionado a conquistar importantes títulos internacionales.

El anuncio fue realizado por el presidente de la AFA, Claudio Tapia, quien estuvo acompañado por el entrenador durante una conferencia de prensa previa al partido frente a Uruguay. “Vamos a anunciar oficialmente la renovación del cuerpo técnico por el período 2027 a 2030”, expresó el dirigente al confirmar el acuerdo.

Además, Tapia destacó el trabajo realizado por Scaloni y el impacto de su gestión en el fútbol argentino. En ese sentido, sostuvo que el entrenador se convertirá en el director técnico de la AFA con más participaciones en mundiales y valoró las alegrías que le brindó al país durante su ciclo: “Nos ha dado muchísimas alegrías, hemos vivido muchos momentos felices”.

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