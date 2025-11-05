Scaloni dio la sorpresa y no convocó al Dibu Martínez para la última gira del año: ¿quién lo reemplaza?

El próximo viernes 14 de noviembre, la Selección argentina enfrentará a Angola en Luanda, en el que será su último amistoso de 2025. De cara a este compromiso, se espera que Lionel Scaloni prepare algunas sorpresas en la convocatoria. Entre ellas, se destaca la ausencia de Emiliano Martínez.

Si bien la nómina aún no se dio a conocer, el marplatense, uno de los más grandes símbolos de la Scaloneta, ya fue informado que no será llamado para acompañar a la delegación nacional en esta nueva fecha FIFA, y esto no se debe a cuestiones externas sino que es pura y exclusivamente decisión del entrenador oriundo de Pujato.

El Dibu no fue citado: los motivos

Scaloni habló con el Dibu y le explicó que para este encuentro prefiere probar a otros arqueros para que comiencen a sumar minutos y agarren más confianza en caso de que sea necesario utilizarlos en contextos o instancias más apremiantes.

Emiliano Martínez es, sin dudas, el titular indiscutido bajo los tres palos y lo que suceda en un encuentro amistoso ante un rival inferior no modificará esta situación. Pero sí será una gran oportunidad para que Walter Benítez y Gerónimo Rulli, sus habituales suplentes, puedan calzarse los guantes.

Previo al partido en Luanda del viernes 14, la Selección se entrenará en Alicante. Luego, tras enfrentar a Angola, la delegación volverá a suelo español (con excepción de los convocados del fútbol local, que regresarán a Argentina para reincorporarse a su clubes) y realizará la última práctica del año.