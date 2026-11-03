Scaloni confirmó los convocados de la Selección argentina con regresos y ausencias importantes

Lionel Scaloni confirmó la lista de 28 futbolistas convocados para los últimos dos compromisos de la Selección Argentina en 2026, que serán frente a Uruguay y Costa Rica, el 13 de noviembre en La Bombonera y el 17 del mismo mes en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

La principal particularidad es que se trata de la primera convocatoria sin Lionel Messi, mientras que las novedades más destacadas son la inclusión de Aaron Anselmino y los regresos de Gonzalo Montiel y Mariano Troilo.

Una de las mayores sorpresas es la primera citación de Anselmino, defensor de 21 años surgido en Boca y actualmente perteneciente al Chelsea.

#SelecciónMayor Lista de convocados para los próximos amistosos 🇦🇷 📝 https://t.co/SqoaIewEQR https://t.co/Kxysq82w1A — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 3, 2026

Por su parte, Troilo vuelve a ser convocado después de su primera experiencia en mayo de 2025, cuando fue citado para las Eliminatorias, aunque no llegó a debutar. Además, Scaloni incluyó a Emiliano Martínez pese a su recuperación de una lesión de mandíbula y convocó a Gerónimo Rulli, Juan Musso y Santiago Beltrán como alternativas en el arco.

Entre las ausencias más llamativas aparecen Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, dos históricos del ciclo Scaloni que tampoco habían sido convocados en la última ventana internacional.

Según informó el periodista Gastón Edul, el cuerpo técnico busca impulsar un recambio generacional y darles mayor protagonismo a futbolistas jóvenes como Ezequiel Fernández, Máximo Perrone y Valentín Barco. Sin embargo, ninguno de los dos mediocampistas está descartado definitivamente y podrían regresar en futuras convocatorias.

La nómina también presenta ausencias obligadas por lesiones y suspensiones. Lautaro Martínez continúa recuperándose de una distensión muscular en el muslo izquierdo, mientras que Cristian Romero sufrió una lesión en el aductor y Nicolás González arrastra una molestia muscular en el sóleo derecho.

Por otro lado, Leandro Paredes y Nahuel Molina siguen suspendidos por los incidentes posteriores a la final del Mundial ante España: al mediocampista todavía le restan cinco fechas de sanción y al lateral, dos. Con este panorama, Scaloni aprovechará los últimos encuentros del año para evaluar nuevas alternativas y avanzar en la renovación del seleccionado.