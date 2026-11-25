El jefe de Gabinete, Diego Santilli, concurrirá este miércoles al Senado para brindar su primer informe de gestión desde que asumió el cargo, en una semana clave para el Gobierno en el Congreso, donde el oficialismo apuesta a aprobar este jueves el Presupuesto y avanzar con la reforma electoral.

Santilli expondrá desde las 15 en una sesión informativa, en la que presentará una evaluación de la marcha de la gestión, tal como lo establece el artículo 101 de la Constitución Nacional.

Desde el entorno del funcionario adelantaron que su discurso inicial tendrá al “orden” como eje central y buscará defender los tres años de gestión de Javier Milei en contraste con “la herencia recibida”.

Será el debut parlamentario del ministro coordinador desde que asumió el cargo el pasado 30 de junio, tras la abrupta renuncia de Manuel Adorni en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

En el recinto, Santilli estará acompañado por los vicejefes de Gabinete, Gustavo Coria e Ignacio Devitt. Sin embargo, a diferencia de la última exposición de Adorni en Diputados, en abril, no está prevista la presencia del presidente Javier Milei ni del resto de los ministros.

El jefe de Gabinete también deberá responder sobre cuestiones sensibles para la Casa Rosada, entre ellas la suba del dólar y del riesgo país, los aumentos de tarifas, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los recursos destinados a discapacidad y universidades.

Si bien algunas respuestas ya fueron adelantadas en el informe que envió este lunes al Senado, los legisladores de la oposición buscarán poner en aprietos al funcionario con distintos planteos.

Entre los reclamos puntuales, los bloques aliados insistirán en que el Gobierno se comprometa a tratar durante las sesiones extraordinarias el proyecto sobre ludopatía, en caso de que la iniciativa sea modificada en la Cámara alta.

La presentación de Santilli tendrá lugar un día antes del debate sobre la reforma electoral, cuyo eje central es la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una iniciativa considerada prioritaria por el Gobierno nacional.

El informe de gestión

Como paso previo a su exposición en el recinto, Santilli remitió este lunes al Senado el informe de gestión número 146, en el que respondió más de 1.287 preguntas formuladas por los legisladores.

En el documento, el funcionario defendió el sistema de medición de la inflación, brindó precisiones sobre el estado de revisión del programa acordado con el FMI, destacó el cumplimiento de los pagos de las prestaciones por discapacidad y respaldó la evolución del consumo.

Además, resaltó el crecimiento del empleo privado y sostuvo que durante el segundo trimestre de 2026 se incorporaron 121.000 puestos de trabajo respecto del mismo período de 2025.