El hermano de Santiago Herrera pidió ayuda en las redes sociales. Explicó que su hermano oriundo de Tunuyán murió ayer en Tucumán.

«Necesitamos recaudar dinero para poder trasladar el cuerpo de mi hermano que falleció hoy dia, (por este jueves 21 de julio)» escribió Carlos, hermano de Santiago.

Él explicó que el traslado es desde la provincia de Tucuman hasta la provincia de Mendoza. También compartió que su » hermano era una persona muy conocida en el Valle de Uco su nombre es Santiago Herrera más conocido como (Gato) vivía en Vista Flores (Cuadro la estación)».

Si bien no se conocen las razones de su muerte, su familia agregó que no cuenta con el dinero para el traslado y que se trata de alrededor de 300 mil pesos «Lamentablemente no contamos con los recursos para solventar semejante gasto, para hacer un calculo necesitamos recaudar mas de $300.000 para trasladarlo y todos los gastos para sepultarlo»,

Para poder colaborar, aportó su número de teléfono y cbu. «Toda ayuda será bienvenida gracias.. 2622501141…. CBU 0000003100039095537100»