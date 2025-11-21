Santiago De Pellegrin, el mendocino que buscará llegar a lo más alto del Freeride mundial

El freeride, deporte de montaña que incluye disciplinas como esquí o snowboard, está teniendo un crecimiento pronunciado en Argentina. Y el avance de los atletas nacionales se ha visto reflejado en las clasificaciones a las competiciones internacionales más importantes de 2026. En ese contexto, el mendocino Santiago De Pellegrin accedió a los Challengers 2026 -a disputarse en Estados Unidos entre marzo y abril-, instancia que otorga el pase directo al Freeride World Tour, el escalafón más alto del deporte.

Luego de su destacado desempeño en el Campeonato Argentino de Freeride, De Pellegrin fue confirmado para competir en los Challengers ante los mejores atletas del continente, donde buscará un cupo en el Freeride World Tour (FWT).

El mendocino estár compitiendo en la categoría Ski Men participan alrededor de 30 corredores. El listado se integra por relegados del FWT, reclasificados del Challenger precedente, dos representantes sudamericanos por cupo fijo regional, invitados especiales y los clasificados del circuito norteamericano FWQ. Cabe destacar que el Challenger otorga cuatro lugares al FWT 2026.

De Pellegrin no será el único argentino que tenga acción a nivel internacional. La delegación argentina contará con presencia en el Freeride World Tour a través de Agos Vietti (San Martín de los Andes), quien también competirá en el FIS World Championship junto al fueguino Tom Castelli (Snowboard Men) y Dante Ginaca (Ski Men, Villa La Angostura). En el plano junior, Álvaro Llull (CAVLA) participará del FIS Junior World Championship.

Además, cinco jóvenes riders integrarán el Junior Freeride Championship (JFC): Kiana Ashleen Kennedy (U15 Ski Women, CAF – Bariloche), Constanza Solveira (U19 Ski Women, CAVLA – Villa La Angostura), Joaquín Lucas Grau (U15 Ski Men, CAF – Bariloche), Benjamín Perri (U19 Ski Men, CAVLA – Villa La Angostura) y Simón Fernández Padro (U19 Ski Men, CAF – Bariloche).

¿En qué consiste la modalidad en la que competirá Santiago De Pellegrin?

La disciplina que disputará De Pellegrin es el freeride, un deporte de invierno y alta montaña que se practica en terreno natural y sin pista marcada.

Cabe destacar que el formato no es a carrera única: se compite en tres o cuatro fechas, dependiendo de la temporada, y se toman en cuenta para el ranking final sólo los mejores resultados.