Santiago Caputo viajó a Estados Unidos para reunirse con Trump

Santiago Caputo, uno de los principales asesores políticos del presidente Javier Milei, emprendió un viaje a Washington, Estados Unidos, para mantener una agenda de reuniones con figuras clave de la administración de Donald Trump.

Según pudo reconstruir este medio a partir de fuentes cercanas a La Libertad Avanza, Caputo arribó a territorio norteamericano el miércoles. La información fue confirmada públicamente por Agustín Romo, legislador provincial e integrante del círculo íntimo del consultor, quien destacó la relevancia política de la gira en el marco de la relación bilateral con Estados Unidos.

El primer encuentro formal de la comitiva argentina se desarrolló en el Departamento de Estado, donde Caputo asistió acompañado por Alec Oxenford, embajador argentino ante el gobierno republicano. Allí se reunieron con Chris Landau, vicesecretario de Estado, un funcionario con conocimiento de la realidad política argentina y vínculos fluidos con referentes del oficialismo libertario.

De acuerdo con trascendidos diplomáticos, durante la reunión se abordaron temas vinculados a la estabilidad institucional en Argentina, el rumbo económico del gobierno de Milei y la preocupación de Washington por las derivaciones judiciales en torno a la figura de Manuel Adorni.

Contexto político y repercusiones del viaje

En el entorno presidencial admiten que el viaje de Caputo no sólo apunta a consolidar apoyos políticos en la administración Trump, sino también a enviar una señal de previsibilidad a los mercados y a los aliados internacionales de la Argentina. La Libertad Avanza atraviesa una etapa en la que busca mostrar capacidad de gestión y cohesión interna, pese a los cuestionamientos que genera el escenario judicial y económico.

Al mismo tiempo, en Washington se sigue con atención la dinámica interna del gobierno libertario y el impacto que pueden tener causas judiciales sensibles en la gobernabilidad. La Casa Blanca, históricamente atenta a la estabilidad política en la región, observa con particular interés cómo se procesa el caso Adorni y qué efectos puede tener sobre el esquema de poder que rodea a Milei.

En las próximas jornadas se esperan nuevas reuniones y contactos de Caputo con referentes políticos y think tanks de Estados Unidos. El oficialismo apuesta a que estos gestos contribuyan a reforzar el respaldo externo al programa de Milei y a moderar las dudas que genera la situación judicial de integrantes del gabinete y del entorno presidencial.