El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, ratificó hoy que «fue una decisión inconsulta» de las autoridades porteñas cortar la fila de personas que querían participar el jueves del velatorio del exfutbolista Diego Maradona, que terminó en incidentes entre los hinchas y las autoridades policiales.

«Fue una decisión inconsulta. Nosotros no tenemos posibilidad de darle ordenes a la policía de la ciudad, no tenemos jurisdicción, no se puede», dijo Cafiero esta mañana en declaraciones a radio El Destape.

En ese marco, el jefe de Gabinete explicó que «la seguridad en la ciudad la brinda la ciudad de Buenos Aires, por eso tiene la policía, y las fuerzas federales complementan».

«Fue muy doloroso ver que los simpatizantes de Maradona que venían pacíficamente a despedirlo terminaron siendo reprimidos», señaló Cafiero

En tanto, el jefe de Gabinete aseveró que los incidentes en la Casa de Gobierno -cuando un grupo ingresó al Patio de las Palmeras- «no fueron hechos anárquicos» sino «totalmente pacíficos». «Fue un momento de tensión, pero cantaban canciones de fútbol, salieron caminando y se terminó el tema. No hubo necesidad de uso de la fuerza», sostuvo.

«Claro que no debió haber sucedido, fue un desborde, pero hay que quitarle ese morbo de tensión de que hubo barrabravas adentro de la Casa de Gobierno», concluyó Cafiero.