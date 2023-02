El influencer al no poder dedicarle el 100% de su tiempo a la actividad benéfica, decidió suspenderlas temporalmente, para poder enfocarse en nuevos proyectos.

Santi Maratea le dará fin a las colectas unipersonales en sus redes sociales y próximamente empezará a empujar su Fundación D&D.

El influencer que logró recaudar millones de pesos para distintas causas benéficas, decidió poner toda su energía a su ONG, y dejar las colectas que hacía por su cuenta.

“Como siempre me pone muy contento arrancar una colecta y terminarla, estoy muy agradecido. A mí esta última colecta me costó un poco. Como las últimas colectas que he hecho. Y vos dirás ´¿por qué Santi si son solamente dos millones y medio de pesos?´, no es por el monto a juntar sino, por cuánta energía le puedo poner a cada colecta, hoy en día”.

Finalmente Maratea expresó: “La energía que no le estoy pudiendo poner a cada colecta, es la energía que le estoy poniendo a la D&D, el tema es que la D&D pronto va a requerir del 100% de mi energía. Entonces en algún punto, lo que estoy planteando y lo que estoy pensando es que debería hacer una última colecta, y después de eso frenar las colectas para poder darle lugar al funcionamiento de la D&D”.