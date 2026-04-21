Sancionaron a una distribuidora por omitir información sobre daños a los usuarios

El Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) aplicó una sanción económica de $15.938.464 a la Cooperativa de Godoy Cruz tras detectar irregularidades sistemáticas en la gestión de reclamos de sus usuarios. La medida se tomó luego de comprobarse que la empresa no informó correctamente sobre las indemnizaciones por daños en artefactos eléctricos.

La auditoría del ente regulador reveló que la distribuidora falló en su obligación de demostrar que efectivamente reparó o repuso los equipos dañados por fallas en la red. Entre las anomalías detectadas en 25 disposiciones del año pasado, se destacan:

Falta de pruebas: Los comprobantes presentados no acreditaban de forma fehaciente que los vecinos hubieran recibido el dinero o los electrodomésticos reparados.

Plazos vencidos: La documentación fue entregada fuera de los términos legales establecidos.

Información deficiente: En varios casos, no existía constancia de la conformidad de los damnificados.

Aunque la distribuidora intentó justificar estas faltas como “errores administrativos involuntarios”, el EPRE fue tajante: el ocultamiento de estos datos se considera una falta grave porque obstaculiza la capacidad del Estado para proteger a los ciudadanos.

Además del millonario desembolso, la resolución del organismo de control impone condiciones para que estas situaciones no se repitan:

Nuevo protocolo interno: La distribuidora tiene 30 días para rediseñar su metodología de gestión de reclamos. Profesionalización del área: Se busca eliminar la informalidad en los reembolsos. Garantía de conformidad: Cada usuario afectado deberá firmar una constancia clara y transparente al recibir su compensación.

Con esta sanción se busca sentar un precedente sobre el derecho de los usuarios a ser indemnizados correctamente cuando las deficiencias técnicas del servicio provocan pérdidas materiales.