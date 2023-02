El día de los enamorados está cerca otra vez. Quienes lo celebran ya comenzaron con los planes para disfrutar con sus parejas o amigos.

Si bien hay opciones perfectas para quedarse en casa, quienes quieren una velada romántica y especial, tienen propuestas para todos los gustos.

A continuación te dejamos 6 buenas y variadas opciones para este día tan especial

Bosco: un hermoso restaurante en el parque San Martín de Mendoza. Un lugar donde vas a encontrar la frescura de estar en los jardines con buena música y un menú de pasos. Precio por persona $7900 Autentico: ubicado en Godoy cruz, frente al centro comercial Palmares. Exquisita propuesta que juega con platos de autor y tragos. Precio por pareja $16000. Arbequina restaurant, una posada al aire libre en medio de potrerillos. Un lugar único en el medio de la montaña y cerca del dique, ideal para pasar el día con unos buenos vinos y platos regionales. El precio por persona del menú es de $7000. Cine y amor al aire libre: Vino el Cine regresa luego de una temporada agotada para esta fecha especial. Las entradas para ver cine al aire libre, acompañado de vino ya están a la venta. Tendrán tres fechas con diferentes películas y en distintos lugares de la provincia. El valor de cada entrada es $1500 por persona.

El 13/02 presentarán “El hijo de la novia” en Casa Bermellón, Luján de Cuyo a las 20 hs.

presentarán “El hijo de la novia” en Casa Bermellón, Luján de Cuyo a las 20 hs. El 14/02 en Weinert Bodega y Cavas, Luján de Cuyo, estará “Cuestión de Tiempo” a las 20 hs.

en Weinert Bodega y Cavas, Luján de Cuyo, estará “Cuestión de Tiempo” a las 20 hs. El 15/02 será la última fecha con “Año Bisiesta” en Olivícola Laur, Maipú también a las 20 hs.

Para aquellos que busquen una experiencia más larga tenemos Susana Balbo Unique Stays hotel totalmente diseñado para ser un verdadero oasis de lujo ubicado en chacras de coria ofrecerá en su restaurantw La VidA Inhouse el menú especial “Valentine´s para recordar”, formado por 4 pasos que combina sabores, aromas y texturas, maridado con vinos alta gama de la bodega (AR$37.000 por persona).

Además durante todo el mes de febrero ofrecerá la posibilidad de vivir una escapada romántica de 4 días, “San Valentín para recordar”, que incluye: el Safari Aéreo “Los Andes desde el aire” a bordo de un exclusivo avión anfibio privado; Wellness Ritual (rituales de bienestar en spa suite); Almuerzo en la bodega Susana Balbo; Wine blending game (enólogo por un día); Cena en La Vida Restaurant y una fragancia exclusiva del hotel.

Además de las amenidades: transfer in & out, desayuno a la carta, masaje post-travel, turn down service con servicio de tina y aromaterapia, snack y cocktail de bienvenida.

Si bien todos los días podemos sorprender a nuestras parejas con una cena romántica o una estadía en un hotel, esta fecha es única para recordarnos a quien tenemos al lado y poder pasar un momento único y especial.

Por Laura Boulin