San Solterín

San Solterín, la fecha que honra la soltería, el amor propio, y le da la espalda a San Valentín

El Día de San Solterín, también conocido como el Día del Soltero, se celebra el 13 de febrero, justo antes de San Valentín, como una forma de honrar la soltería y el amor propio.

Su origen se remonta a los años noventa en China, donde un grupo de estudiantes eligió el 11 de noviembre (11/11) como fecha para celebrar la soltería. En España, la festividad se celebra el 13 de febrero y ganó popularidad en la última década, influenciada por campañas publicitarias y series como Parks and Recreation.

El propósito principal de San Solterín es destacar lo positivo de ser soltero, enfrentando la presión social que a menudo se asocia con la necesidad de tener pareja. Se celebra el amor propio y la importancia de disfrutar la vida sin pareja.

Existen diversas formas de celebrar este día: desde dedicar tiempo a uno mismo con un día de autocuidado o una cita personal, hasta organizar actividades con amigos solteros, viajar solo o consentirse con algún regalo especial.

La festividad invita a disfrutar de la independencia y a recordar que la felicidad no depende de tener pareja.

Ideas para festejar San Solterín

  • Día de autocuidado: dedicá tiempo a vos mismo con un día de spa, una rutina de belleza en casa o simplemente relajándote con una buena película o libro.
  • Cita contigo mismo: salí a cenar, andá al cine o visitá un museo. Disfrutá de tu propia compañía y hacé actividades que te gusten.
  • Viajar solo: planificá una escapada en solitario. Viajar solo puede ser una experiencia enriquecedora que te permite conocerte mejor y disfrutar de tu independencia.
  • Regalos para ti: date un capricho comprándote algo que siempre quisiste, como flores, joyas o cualquier cosa que te haga feliz.
  • Actividades con amigos: organizá una reunión con otros amigos solteros, salgan a cenar o planifiquen una actividad divertida juntos.

