San Rafael ya palpita el Pericón Nacional en la Villa 25 de Mayo: las obras que se harán

La cuenta regresiva ya comenzó en la Villa 25 de Mayo. Con múltiples trabajos de acondicionamiento y puesta en valor en distintos sectores del distrito, el Municipio de San Rafael avanza con los preparativos para una nueva edición del tradicional Pericón Nacional.

La celebración se realizará el próximo 24 de mayo desde el mediodía y volverá a reunir a vecinos y turistas en una jornada cargada de tradición, música y espíritu argentino, en el marco del 216° aniversario de la Revolución de Mayo.

La delegada distrital, Paula Augusto, destacó el trabajo articulado entre las distintas áreas municipales. “Estamos trabajando con múltiples tareas para dejar todo en óptimas condiciones y que todos los visitantes puedan disfrutar de un gran fin de semana de festejos y con sentimiento bien argentino”, expresó.

Obras y mejoras para recibir a vecinos y turistas en la Villa 25 de Mayo

En los últimos días, distintas áreas municipales trabajan intensamente en la puesta a punto del distrito.

Entre las tareas ejecutadas se destacan:

Desmalezado en diferentes sectores de la villa.

Mantenimiento y pintura en la Plaza Centenario .

. Nivelación y acondicionamiento del predio del Fuerte San Rafael del Diamante .

. Mejoras en accesos y espacios públicos.

Otro de los trabajos centrales tiene que ver con la optimización del sistema de luminarias y la incorporación de tecnología LED sobre la Ruta 150.

Las mejoras abarcan el tramo comprendido entre el pórtico de ingreso al distrito, el sector de la Virgen y el trayecto que conecta calle Las Heras con el acceso al Dique Galileo Vitali.