San Rafael: trabajadores podrán terminar la primaria y la secundaria con horarios adaptados

Los trabajadores de San Rafael tendrán nuevas oportunidades para completar sus estudios primarios y secundarios a partir de un convenio firmado entre la Dirección General de Escuelas (DGE) y la CGT Delegación San Rafael. La propuesta busca facilitar el acceso a la educación pública con alternativas de cursado que se adapten a las jornadas laborales.

El acuerdo fue rubricado por el ministro de Educación, Cultura, Infancias y director general de Escuelas, Tadeo García Zalazar, y el secretario gremial de la CGT San Rafael, Mario Daniel García. La iniciativa se implementará a través de los Centros de Educación Básica de Jóvenes y Adultos (CEBJA) y los Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS) de la provincia.

Foto: cortesía Prensa DGE

Como parte del convenio, la CGT San Rafael acompañará las trayectorias educativas de los estudiantes y colaborará con la entrega de materiales de estudio. Por su parte, la DGE tendrá a su cargo el seguimiento pedagógico mediante la Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos y las supervisiones correspondientes.

Además, el Gobierno provincial será responsable de certificar la finalización de los estudios e informar periódicamente a las organizaciones sindicales participantes sobre los avances y la asistencia de los alumnos.

La propuesta contempla distintas modalidades de cursado, entre ellas la semipresencial, la educación a distancia y el formato no graduado. Estas alternativas buscan que los trabajadores puedan retomar su formación sin que sus responsabilidades laborales se conviertan en un impedimento para continuar estudiando.

El convenio tendrá una vigencia inicial de dos años, con posibilidad de renovación. Una vez cumplido ese período, se evaluarán los resultados y el impacto del programa en las trayectorias educativas de los beneficiarios.