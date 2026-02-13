San Rafael: la Suprema Corte resuelve el freno que Ramón pretende ponerle a los convencionales

Las elecciones en San Rafael no solamente incluyen candidatos a concejales. La comuna que administra Omar Félix también avanzó con la autonomía municipal y pretende armar una Convención Municipal con 24 miembros para que en un período breve de tiempo, redacten la Carta Orgánica municipal.

El proceso venía recibiendo piedrazos pero ninguno había hecho daño porque jurídicamente no se había objetado. Pasó la ordenanza de Omar Félix, la sanción del Concejo Deliberante, y demás actos administrativos. Hasta que a mediados de enero apareció José Luis Ramón con una presentación en la Suprema Corte de Justicia.

El diputado, que es aliado al PJ en la Legislatura, cuestiona el proceso electoral que encara Félix y que lleva al ex intendente sanrafaelino, Emir Félix, como primer candidato a convencional y pidió que se declare la inconstitucionalidad. Mientras eso se estudia, apuró una medida cautelar para que los comicios del 22 de febrero sólo sean para ediles.

La causa avanzó en silencio, opinó el propio municipio y la Fiscalía de Estado, organismo que pidió una resolución rápida al asunto dado que las elecciones son en menos de dos semanas, con un feriado largo en el medio.

El expediente está en autos para resolver, es decir que deben votar los ministros de la Suprema Corte en pleno. El resultado se sabrá después del Carnaval y sin dudas, tendrá impacto político fuerte.