Search
Instagram Facebook Twitter
suprema-corte-de-justicia-de-mendoza
decisión clave

San Rafael: la Suprema Corte resuelve el freno que Ramón pretende ponerle a los convencionales

La presentación del diputado provincial reunió las opiniones que pidió la Suprema Corte y la resolución se dará después del fin de semana largo. El diputado pide suspender las elecciones.

Las elecciones en San Rafael no solamente incluyen candidatos a concejales. La comuna que administra Omar Félix también avanzó con la autonomía municipal y pretende armar una Convención Municipal con 24 miembros para que en un período breve de tiempo, redacten la Carta Orgánica municipal.

El proceso venía recibiendo piedrazos pero ninguno había hecho daño porque jurídicamente no se había objetado. Pasó la ordenanza de Omar Félix, la sanción del Concejo Deliberante, y demás actos administrativos. Hasta que a mediados de enero apareció José Luis Ramón con una presentación en la Suprema Corte de Justicia.

El diputado, que es aliado al PJ en la Legislatura, cuestiona el proceso electoral que encara Félix y que lleva al ex intendente sanrafaelino, Emir Félix, como primer candidato a convencional y pidió que se declare la inconstitucionalidad. Mientras eso se estudia, apuró una medida cautelar para que los comicios del 22 de febrero sólo sean para ediles.

La causa avanzó en silencio, opinó el propio municipio y la Fiscalía de Estado, organismo que pidió una resolución rápida al asunto dado que las elecciones son en menos de dos semanas, con un feriado largo en el medio.

El expediente está en autos para resolver, es decir que deben votar los ministros de la Suprema Corte en pleno. El resultado se sabrá después del Carnaval y sin dudas, tendrá impacto político fuerte.

ETIQUETAS:

eleccionesSan RafaelOmar FélixSuprema Corteconcejo deliberanteJosé Luis Ramónconvencionales

+ Noticias

INICIATIVA LEGISLATIVA

Siguen los coletazos por el video falso de Cornejo: ahora el Gobierno anunció que buscará legislar las fake news en redes sociales

Por: Lucian Astudillo

decisión clave

San Rafael: la Suprema Corte resuelve el freno que Ramón pretende ponerle a los convencionales

Por: Ana San Martin

visita de obras

General Alvear: la recorrida de una funcionaria de Cornejo le dibujó una sonrisa al intendente

Por: Ana San Martin

a competir

Ulpiano Suárez organizó un torneo de emprendedores: cómo participar

Por: Redacción NDI

campaña a full

A días de las elecciones, en Luján mostraron las obras del Metrotranvía

Por: Ana San Martin

Economía familiar

Menos carne y más tarjeta: cómo ajustaron los hogares el gasto en enero

Por: María Orozco
Instagram Facebook Twitter