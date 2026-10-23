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Cosquín 2027

San Rafael es sede del Pre Cosquín 2026 y ya se prepara para el Cosquín Rock 2027

El departamento del sur mendocino ya dio el primer paso rumbo a la 27.ª edición del festival de música más grande de Latinoamérica.

Desde el pasado 17 de abril se supo publicamente que mediante el convenio realizado con la Comisión Municipal del Folklore de Cosquín, se confirmó a San Rafael como sede del Pre Cosquín 2026.

En junio se llevó a cabo el Plenario de Delegados,convocados por la Comisión de las 64 Sedes de todo el país donde se hicieron algunos ajustes del reglamento, intercambios culturales, y las directivas que bajaron para todos.

Cabe destacar que en Mendoza quedó además de la del departamento sureño, conformada la Sede Godoy Cruz a cargo de los Delegados Yesica Mendoza y Federico Gatica  y que el Preselectivo se llevó a cabo el 26 y 27 de setiembre.

Jorge Martinez, títular y encagado del Pre Cosquín en San Rafael designó al jurado. En canto fue elegido Amadeo Emmanuel Manzilla, en música, María del Carmen Vergara, en danzas, Franco Agüero y como anfitrión por San Rafael fue elegido Alexis Escudero.

La comisión organizadora, también elegida por Martínez quedó compuesta por Gabriela Carrizo, Damian Esquivel, Renzo Becerra, Erotida Duarte, Jesús Sanchez y Leticia Decarre, que cumplieron un rol fundamental para que este evento fuera posible.

El gobierno provincial también tuvo un rol activo, a través de a través de la vicepresidente del Emetur, Cynthia Maggioni, de la Directora del Centro de Congresos y Exposiciones Cecilia Cannizzo, de la Subsecretaria de Cultura a Laura Uano y del Subsecretario de Cultura de la Provincia de Mendoza, Diego Gareca.

Todo el proceso estuvo bajo la supervisión de un veedor que la Comisión de Cosquín envió a todas las Sedes del país para evaluar, corregir, intercambiar, modificar y observar el PreCosquin.

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