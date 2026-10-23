San Rafael es sede del Pre Cosquín 2026 y ya se prepara para el Cosquín Rock 2027

Desde el pasado 17 de abril se supo publicamente que mediante el convenio realizado con la Comisión Municipal del Folklore de Cosquín, se confirmó a San Rafael como sede del Pre Cosquín 2026.

En junio se llevó a cabo el Plenario de Delegados,convocados por la Comisión de las 64 Sedes de todo el país donde se hicieron algunos ajustes del reglamento, intercambios culturales, y las directivas que bajaron para todos.

Cabe destacar que en Mendoza quedó además de la del departamento sureño, conformada la Sede Godoy Cruz a cargo de los Delegados Yesica Mendoza y Federico Gatica y que el Preselectivo se llevó a cabo el 26 y 27 de setiembre.

Jorge Martinez, títular y encagado del Pre Cosquín en San Rafael designó al jurado. En canto fue elegido Amadeo Emmanuel Manzilla, en música, María del Carmen Vergara, en danzas, Franco Agüero y como anfitrión por San Rafael fue elegido Alexis Escudero.

La comisión organizadora, también elegida por Martínez quedó compuesta por Gabriela Carrizo, Damian Esquivel, Renzo Becerra, Erotida Duarte, Jesús Sanchez y Leticia Decarre, que cumplieron un rol fundamental para que este evento fuera posible.

El gobierno provincial también tuvo un rol activo, a través de a través de la vicepresidente del Emetur, Cynthia Maggioni, de la Directora del Centro de Congresos y Exposiciones Cecilia Cannizzo, de la Subsecretaria de Cultura a Laura Uano y del Subsecretario de Cultura de la Provincia de Mendoza, Diego Gareca.

Todo el proceso estuvo bajo la supervisión de un veedor que la Comisión de Cosquín envió a todas las Sedes del país para evaluar, corregir, intercambiar, modificar y observar el PreCosquin.