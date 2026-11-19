San Rafael se prepara para abrir oficialmente el calendario de la Vendimia 2027 con una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Flor de la Vid. La celebración tendrá lugar el próximo domingo 6 de diciembre, desde las 18, en la Bodega Epsilon Cru, y contará con la participación de unas 30 bodegas mendocinas y un espectáculo musical de Estelares.

La presentación se realizó durante una conferencia de prensa en la que participaron autoridades de la Subsecretaría de Cultura de Mendoza, la Municipalidad de San Rafael, la Cámara de Comercio y el Ente Mendoza Turismo (Emetur). El encuentro puso en valor el trabajo conjunto entre los sectores público y privado para impulsar una de las celebraciones que ya forma parte de la identidad vitivinícola provincial.

El subsecretario de Cultura, Diego Gareca, destacó que la fiesta se convirtió en un clásico que marca el comienzo de las actividades vendimiales. Además, confirmó que Estelares será la banda encargada del cierre musical de la jornada.

Foto: cortesía Prensa Cultura Mendoza

Por su parte, el secretario de Gobierno de San Rafael, Paulo Campi, señaló que este tipo de propuestas permiten fortalecer la identidad del departamento, promover el turismo y dar visibilidad a la producción local, especialmente a la actividad vitivinícola.

La fiesta se desarrollará en la Bodega Epsilon Cru, ubicada en calle El Chañaral 3690, desde las 18 y hasta aproximadamente las 2 de la madrugada.

Para esta edición se espera la participación de alrededor de 30 bodegas de San Rafael, el Valle de Uco y otras regiones de Mendoza, además de una convocatoria superior a las 800 personas. Los asistentes podrán degustar vinos y espumantes de los establecimientos participantes y disfrutar de una propuesta gastronómica con distintos pasos de cena.

Las entradas comenzarán a venderse este viernes 20 de noviembre en dos puntos de San Rafael: la sede de la Cámara de Comercio y La Delicia Boulevard.

Los valores serán los siguientes: