San Martín: un feroz incendio afectó el complejo donde funciona la Sala Este del Casino de Mendoza

Un impresionante incendio se registró este miércoles por la tarde en el complejo comercial Tótem Boulevard, donde funciona la Sala Este del Casino de Mendoza, en el departamento de San Martín. De acuerdo a informaciones oficiales, el siniestro comenzó pasadas las 16 y generó una densa columna de humo que podía observarse desde varios kilómetros.

El foco del incendio -cuyas llamas se propagaron por distintos sectores del espacio comercial- afectó las instalaciones de la Sala Este del Casino de Mendoza, ubicadas en la intersección de calle Miguez y la Ruta Provincial 50. Cabe resaltar que dentro del predio también funcionan un hotel spa, consultorios médicos, comercios y restaurantes.

Foto: Gentileza.

Ante la magnitud del incendio, se desplegó un amplio operativo de emergencia en el que participaron dotaciones de bomberos policiales y voluntarios de San Martín, Guaymallén, Rivadavia y Santa Rosa. También trabajó personal de Defensa Civil del municipio y se contó con apoyo hídrico aportado por la comuna.

En el lugar además intervino personal policial de la jurisdicción para colaborar con el operativo y ordenar la zona mientras se desarrollaban las tareas de control del fuego.

Durante el operativo fueron rescatados dos trabajadores que habían quedado atrapados en el techo del lugar durante el incendio.

Hasta pasadas las 17 no se habían confirmado heridos, aunque se estimaban importantes daños materiales en el complejo.