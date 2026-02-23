San José suma infraestructura: avanza el techado del playón y prometen un nuevo polo deportivo para Tupungato

La Municipalidad de Tupungato, a través de su Dirección General de Obras, confirmó que la obra de techado y mejora integral del Playón Deportivo de San José avanza a buen ritmo. Se trata de una intervención largamente esperada por vecinos, instituciones y deportistas del distrito.

El proyecto contempla la incorporación de un espacio techado, nuevas gradas y mejoras estructurales que permitirán optimizar el uso del predio en cualquier época del año. El objetivo es transformar el playón en un punto de encuentro deportivo, cultural y comunitario para todo el departamento.

Actualmente se ejecuta la construcción de gradas de hormigón armado, elegidas por su resistencia y durabilidad, mientras que la etapa de fundaciones ya fue concluida. En paralelo, se completó la prefabricación de la estructura metálica —compuesta por columnas y vigas principales— en un taller local.

El próximo paso será el montaje de esa estructura con grúas en el predio, instancia clave antes de avanzar con la colocación de la cubierta del techo. Según estimaciones oficiales, la obra tiene un plazo aproximado de 100 días, incluyendo las etapas administrativas, la fabricación en taller y el ensamblado definitivo.

El intendente de Tupungato, Gustavo Aguilera, remarcó el impacto social del proyecto y sostuvo que el playón cumple un rol de contención fundamental para niños, jóvenes y adultos mayores. De acuerdo con datos municipales, alrededor de 120 chicos y chicas asisten de manera habitual para realizar actividades deportivas y recreativas.

“Queremos que los chicos estén haciendo deporte, contenidos en un espacio adecuado”, expresó el jefe comunal, al destacar la decisión de fortalecer la infraestructura en cada distrito del departamento.

Por su parte, el director general de Obras, Marcelo Venteo, explicó que la intervención presenta un avance significativo y confirmó que la estructura es completamente metálica y ya está lista para su traslado y montaje.

Con estas mejoras, el Playón de San José busca consolidarse como un espacio moderno y funcional, preparado para recibir competencias deportivas, actividades recreativas y eventos comunitarios, ampliando las oportunidades de encuentro para toda la comunidad tupungatina.