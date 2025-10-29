Search
San Jorge: el Gobierno mandó a la Legislatura la Declaración de Impacto Ambiental

El mandatario enfatizó la seriedad del trabajo técnico y la transparencia del procedimiento.

El gobernador Alfredo Cornejo envió a la Legislatuta la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto PSJ Cobre Mendocino, al que calificó como un “paso importante para Mendoza”.

El mandatario enfatizó la seriedad del trabajo técnico y la transparencia del procedimiento, destacando los siguientes puntos:

  • Proceso Exhaustivo: Contó con la intervención de 16 organismos sectoriales y el trabajo de casi 100 profesionales.
  • Récord de Participación Ciudadana: Se realizó una Audiencia Pública de diez días que batió récords de participación, seguida de una instancia de presentaciones escritas que sumó más de 9.500 aportes al expediente.
  • Transparencia Documental: Como resultado, se elaboró un informe técnico con una respuesta pública de casi 6.000 páginas a todas las intervenciones, el cual está disponible para consulta.
  • Además, Cornejo subrayó que este proyecto es crucial para el futuro de la provincia: “Este proyecto representa mucho más que una inversión, es una oportunidad para generar empleo, ampliar la matriz productiva de la provincia y aprovechar nuestros recursos con responsabilidad“.

Por otra parte, el mandatario aclaró que la DIA “no implica una habilitación automática”, sino que se trata de una autorización con:

  1. Condiciones estrictas.
  2. Controles permanentes.
  3. Transparencia total.

“Así garantizamos que el desarrollo avance junto al cuidado del ambiente,” afirmó el Gobernador, confirmando que todos los documentos que integran el expediente y que serán tratados por la Legislatura se encuentran disponibles para la consulta pública.

minería san jorge declaración de impacto ambiental

Avance

