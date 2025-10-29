San Jorge: el Gobierno mandó a la Legislatura la Declaración de Impacto Ambiental

El gobernador Alfredo Cornejo envió a la Legislatuta la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto PSJ Cobre Mendocino, al que calificó como un “paso importante para Mendoza”.

El mandatario enfatizó la seriedad del trabajo técnico y la transparencia del procedimiento, destacando los siguientes puntos:

Proceso Exhaustivo: Contó con la intervención de 16 organismos sectoriales y el trabajo de casi 100 profesionales.

Récord de Participación Ciudadana: Se realizó una Audiencia Pública de diez días que batió récords de participación, seguida de una instancia de presentaciones escritas que sumó más de 9.500 aportes al expediente.

Transparencia Documental: Como resultado, se elaboró un informe técnico con una respuesta pública de casi 6.000 páginas a todas las intervenciones, el cual está disponible para consulta.

Además, Cornejo subrayó que este proyecto es crucial para el futuro de la provincia: “Este proyecto representa mucho más que una inversión, es una oportunidad para generar empleo, ampliar la matriz productiva de la provincia y aprovechar nuestros recursos con responsabilidad“.

Por otra parte, el mandatario aclaró que la DIA “no implica una habilitación automática”, sino que se trata de una autorización con:

Condiciones estrictas. Controles permanentes. Transparencia total.

“Así garantizamos que el desarrollo avance junto al cuidado del ambiente,” afirmó el Gobernador, confirmando que todos los documentos que integran el expediente y que serán tratados por la Legislatura se encuentran disponibles para la consulta pública.