San Cayetano: las principales celebraciones en Mendoza

La celebración de San Cayetano volverá a convocar a miles de mendocinos que se acercarán a las parroquias para pedir y agradecer por trabajo, salud y bienestar familiar. Bajo el lema “Con San Cayetano caminemos al encuentro de los necesitados”, las actividades principales se concentrarán en Godoy Cruz, Junín, General Alvear y San Rafael.

El punto de mayor convocatoria estará en la Parroquia San Cayetano de Godoy Cruz, donde el templo abrirá sus puertas desde las 6.30 y permanecerá habilitado hasta las 23. A lo largo del día se celebrarán nueve misas, mientras que la tradicional procesión comenzará a las 16.30 y recorrerá las calles cercanas a la iglesia.

Ante la llegada masiva de fieles, el municipio de Godoy Cruz implementará un operativo especial con cortes de tránsito entre las 8 y las 20 en los alrededores del templo ubicado en calle Anatole France. Además, se restringirá la venta ambulante de alimentos y se colocarán sanitarios químicos para asistir a quienes participen de la jornada.

En el resto de la provincia también habrá una amplia agenda religiosa. En el Santuario de Orfila, en Junín, se realizará la misa central encabezada por el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, seguida por la tradicional procesión de antorchas.

En General Alvear, las celebraciones incluirán misas durante la mañana y la tarde, con una procesión prevista para las 15.30 antes de la ceremonia principal. Mientras tanto, en San Rafael, la capilla San Cayetano permanecerá abierta desde las 7 hasta la medianoche, con una peregrinación que iniciará a las 16 desde la rotonda de Rivadavia y Rawson y finalizará con la Santa Misa.