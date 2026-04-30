San Carlos y Fundación Zaldívar harán pruebas oftalmológicas gratuitas: a quiénes está destinado



La Municipalidad de San Carlos en conjunto con Fundación Zaldívar llevará a cabo un operativo de salud visual destinado a personas mayores de 60 años del departamento.

Durante la jornada, profesionales especializados brindarán evaluación oftalmológica y diagnóstico, con el objetivo de promover el cuidado de la saludvisual en adultos mayores que no cuentan con obra social.

Requisitos para acceder:

Ser residente del departamento

No poseer obra social

Tener 60 años o más

Para más información, los interesados pueden comunicarse con el Área de Adulto Mayor al teléfono 2622 220634.

Asimismo, quienes deseen inscribirse o recibir asesoramiento pueden acercarse al Centro Recreativo Municipal “María Luisa Idelfonsi de Vila” o al Microhospital de La Consulta, en el horario de 8:00 a 13:00 horas.