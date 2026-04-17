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Accidente

San Carlos: volcó un camión cargado con 8 mil kilos de uva

El hecho fue protagonizado por un hombre de 53 años, quien circulaba en solitario al mando de un camión Mercedes Benz.

Un importante siniestro vial tuvo lugar en el departamento de San Carlos cuando un camión cargado con uva volcó sobre la Ruta Nacional 40, a la altura de la calle San Martín. A pesar de la magnitud del impacto y la pérdida total de la carga, no se registraron heridos de gravedad.

El hecho fue protagonizado por un hombre de 53 años, quien circulaba en solitario al mando de un camión Mercedes Benz.

Por razones que se intentan determinar, el conductor perdió el control del vehículo, lo que provocó que el pesado rodado terminara volcado sobre el lateral este de la calzada.

Después del vuelco, personal policial y una dotación de Bomberos se desplazaron hasta el lugar. Debido a que los 8.000 kilos de uva quedaron esparcidos sobre el asfalto, se debieron realizar tareas intensivas de limpieza

La investigación del caso quedó en manos de la Oficina Fiscal de San Carlos.

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