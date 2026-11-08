San Carlos vivió la primera noche de Tradición con un show estelar de Karina

Con una convocatoria de 25.000 personas, San Carlos vivió la primera noche de la Fiesta Provincial de la Tradición, una celebración que reunió música, danza y expresiones culturales en el escenario mayor del Teatro Municipal Neyú Mapú.

La grilla artística contó con la participación de Dúo Fede, Dúo Mabel y Fede, Raíces Hawaianas del Sur, Candela Albornoz, Espíritu de mi Tierra, Ocaso, Entre Tintos, Ecos del Valle, Marcos Mon, Gauchos de Güemes, Acorde Campero y Axel Rodríguez, entre otros artistas que compartieron su talento con el público. También se presentaron distintas escuelas de danzas, que aportaron color y tradición a la noche.

Uno de los momentos destacados fue la proclamación de la Flor Provincial de la Tradición, dando a conocer a las nuevas representantes que tendrán la tarea de difundir y mantener vivas las costumbres y la identidad cultural de Mendoza.

La jornada también fue escenario de la presentación de la Vendimia 2027, “Legado de Luz y Vendimia”, una propuesta que puso en valor la historia, las raíces y la identidad de nuestro departamento, dando inicio a un nuevo camino vendimial.

El cierre de la primera noche estuvo a cargo de Karina, La Princesita, quien hizo vibrar el Teatro Neyú Mapú con un espectáculo cargado de música y ritmo, coronando una jornada de celebración y encuentro.

Además de la propuesta artística en el escenario principal, vecinos y visitantes pudieron disfrutar de una peña con artistas en vivo, patio de comidas y paseo de artesanos, espacios que acompañaron la fiesta y ofrecieron distintas alternativas para disfrutar de la fiesta.