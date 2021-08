Mauro Medina sufrió el robo de su auto hace unos días y mediante una carta pidió que se lo devuelvan.

Rara vez casos como estos suceden en Valle de Uco, de hecho para la Policía es extraño que se hurten vehículos; más allá de esto, un joven de San Carlos lo padeció en carne propia y días después, pidió encarecidamente que le sea devuelto.

Producto de la desesperación -y apelando a la empatía- Mauro le escribió una carta al responsable y la subió a las redes, en la misma le pide por favor que deje el auto «en algún lugar» para que él vaya a buscarlo y le asegura que no va a tener ningún tipo de problema, es más, que ni siquiera está enojado.

“Si estás leyendo esto, es probable que robaste mi auto o puedas ayudarme. ¡Soy una persona normal, laburante como todos! […] Me encantaría haber comprado un auto que fuera mucho más difícil de robar, pero es para lo q me alcanzó y esto es lo que tengo que conducir. Así que, me tenés aquí escribiendo esta carta”, rezan las primeras líneas, y sigue.

«No vas a meterte en problemas por robar mi auto, siempre y cuando no faltes una ley o mates a un peatón, de lo contrario cualquiera investigará tu payasada. Un favor rápido: Deja mí auto en algún lugar yo voy a buscarlo como lo he venido haciendo todos estos días. No habrá policías y ni siquiera estoy enojado con vos. Me gustaría recompensar con lo único que tengo que es lo ganó en esta quincena”, argumenta el desesperado pedido.

El robo ocurrió entre la noche del sábado y la madrugada del domingo sobre calle Bernardo Quiroga de la Villa Cabecera, cabe destacar que este no fue el único hurto de automóviles porque una camioneta corrió la misma suerte pero la acción terminó con la colisión de la misma.

