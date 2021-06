Vecinos de la Villa de San Carlos y de los distritos aledaños se convocaron en la plaza departamental para pedir medidas de seguridad ante una ola de robos que preocupa a la comunidad

Como publicó Diario NDI, las redes sociales estallaron en las últimas horas en relación manifestaciones y experiencias con hechos delictivos, por lo que rápidamente se organizó una convocatoria “¿Hasta cuándo los vecinos y vecinas tenemos que aguantar, hasta cuándo vamos a permitir que las autoridades no se preocupen ni ocupen de lo que está pasando? ¿Qué debemos hacer los vecinos? ¿Ir a rotonda del Santo en la Villa y cacerolear para ser escuchados?”, expresó Noelia, una vecina entre otros más que manifiestan esta preocupación.

Los asaltos producidos en San Carlos llaman la atención no tan solo por la cantidad, sino también por la forma en la cual se han generado; solo en el barrio Anhelo de Sol de Eugenio Bustos, vecinos han sido blanco de los delincuentes por estos días con entraderas incluidas. Los diversos sucesos hicieron que muchos vecinos y vecinas decidieran autoconvocarse en la plaza de la Villa Cabecera.

Ante esta situación un grupo de personas se acercó a la Comisaría 18° de San Carlos donde entregaron un petitorio en el que se plantea la necesidad de medidas de seguridad que prevengan este tipo de hechos, que en varias ocasiones se han tornado violentos.

«Entregamos un petitorio de los vecinos de Eugenio Bustos. No se soluciona nada ahora, el fiscal no salió para nada pero si se ha comprometido para el martes organizar bien una reunión con todo el pueblo, y ahí si va a estar presente para dar no se si una solución pero si una respuesta» comentaba una de las vecinas que participó en la convocatoria.

Te puede interesar —> Crece la tendencia de proyectos inmobiliarios con miradas sustentables y sostenibles en el Valle de Uco