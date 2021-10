En las últimas horas ha circulado un supuesto correo del ANSES, se trata de una estafa y se solicita prestar atención para no caer.

En el mensaje se dice que es la ANSES la que brindará un pago de más de 90 mil pesos para quien supuestamente recibe este aviso. Ante esta situación, en varias redes sociales se expresaron claras señales de dudas con respecto a la veracidad de este tipo de situaciones.

Desde la dependencia local del organismo, aclararon rápidamente que esta comunicación no ha surgido de allí y que por tanto se trata de una estafa. En ese “aviso” además se pide que se acceda a un formulario y que, si “el botón no funciona, ingrese acá” y brinda otro link al cual acceder. Lo peligroso es acceder a ese link y volcar allí, información sensible.

En innumerables oportunidades, los responsables de la UDAI Valle de Uco y de la región Cuyo han aclarado que el organismo no procede de esa manera y que los trámites y otorgaciones de beneficios, se realizan de manera personal en los espacios físico; y que, si existiera alguna gestión online, la misma siempre estará relacionada con un contacto directo con las oficinas y por tanto con información clara para las personas.

Hay que tener en cuenta que estos intentos son moneda corriente, y que por tanto lo primero que hay que hacer es desconfiar, prestar atención y tomarse el tiempo para corroborar. Generalmente los bancos, ANSES u otras entidades; no proceden de manera aislada, menos aun si no ha existido (por parte de los interesados) una gestión previa. Si no iniciaste ningún trámite, es la primera señal de alerta.

No obstante, las confecciones de las comunicaciones también suelen ser llamativas: isologotipos (o marcas) que han sido utilizadas años atrás y que no coinciden con la que actualmente aparece en las páginas oficiales, errores de redacción, mezcla de tipos de letra, errores ortográficos; entre otras.

Estos organismos han aclarado más de una vez, que tanto como corporación y las personas que trabajan allí, no están facultadas para pedir datos sensibles como: claves de correos, de home banking, redes sociales, aplicaciones de gestión de dinero online, códigos de tarjetas de ningún tipo, etc.

