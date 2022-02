Una mujer fue abordada por dos sujetos que intentaron quitarle a su hija pero logró evadirlos y pedir ayuda.

El escalofriante hecho fue contado por la víctima en las redes sociales y confirmado por las autoridades policiales. Una mujer de nombre Luciana, relató que había salido el sábado por la noche con su beba de un año hasta la plaza de la localidad de Pareditas cuando dos hombres la abordaron e intentaron arrebatarle a la pequeña.

“Estaba jugando con ella y de la nada aparecieron dos hombres, yo agarré la bebé y uno de ellos me dijo «Dámela» a lo que yo asustada le dije que «no» y empecé a caminar para irme a mi mamá y ellos me seguían yo agarre fuerte a mi bebé y empecé a caminar más rápido y me volvieron a decir «Dámela porque nos han mandado» en ese momento en lo único que pensaba era llegar rápido a mi mamá y proteger a mi hija”, relató la mujer.

Si bien la declaración de la madre sostiene que había un auto negro cerca, con personas dentro, no se determinó si tiene relación con los sujetos en cuestión. El terrible momento vivido por Luciana fue denunciado ante la Policía en Comisaría 18 de San Carlos y raídamente recibió la atención de los uniformados que llegaron al lugar; hecho al que la mujer agradeció.

Cabe recordar el intento de abuso que semanas atrás ocurrió en Vista Flores. En el hecho una vecina decidió intervenir al reconocer al menor y al ver que era trasladado de forma irregular por un adulto mayor que fue identificado y que tiene denuncias previas de abuso a otras infancias.

Cada tanto somos testigos de la desaparición de personas en el país, incluido menores. Estos hechos suelen tener una serie de desencadenantes que en algún momento se relacionaron redes de captación de personas. Si bien nadie decide desaparecer por voluntad propia, en la mayoría de los casos -donde personas vulnerables desparecen- el Estado parece imposibilitado de cualquier acción que permita evitar que sucedan.

