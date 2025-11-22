San Carlos: un vuelco en Ruta 40 dejó a dos personas internadas

Este viernes, un vehículo que remolcaba una casilla rodante volcó y dejó como saldo a dos adultos mayores con lesiones de gravedad, por lo que tuvieron que ser internados. El accidente ocurrió en inmediaciones de Arroyo Hondo, en San Carlos.

El hecho ocurrió cerca de las 13 horas en Ruta Nacional 40, cuando LRM -de 72 años- perdió el control del Renault con conducía, por lo que terminó volcando junto a la casilla rodante que trasladaba. En el vehículo también viajaba M.T.A., de 73 años, quien resultó lesionada. Las causas por la pérdida de dominio del rodado aún son desconocidas.

Dos ambulancias asistieron en el lugar y trasladaron de urgencia a los ocupantes al Hospital Scaravelli. Según informaron desde la Comisaría 18, la acompañante presentó traumatismo encéfalo craneano moderado-grave y fractura de brazo derecho, mientras que el conductor sufrió politraumatismo grave y fractura de clavícula izquierda. Ambos quedaron internados en observación.

Por directivas de la Ayudante Fiscal, Dra. Valencia Morro, se dispuso la intervención de Policía Científica, además del secuestro del vehículo y la casilla para las pericias correspondientes.