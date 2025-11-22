Search
Instagram Facebook Twitter
scaravelli
ACCIDENTE VIAL

San Carlos: un vuelco en Ruta 40 dejó a dos personas internadas

El accidente se produjo cerca de las 13 horas en las inmediaciones de Arroyo Hondo. Las personas lesionadas fueron trasladadas al Hospital Scaravelli.

Este viernes, un vehículo que remolcaba una casilla rodante volcó y dejó como saldo a dos adultos mayores con lesiones de gravedad, por lo que tuvieron que ser internados. El accidente ocurrió en inmediaciones de Arroyo Hondo, en San Carlos.

El hecho ocurrió cerca de las 13 horas en Ruta Nacional 40, cuando LRM -de 72 años- perdió el control del Renault con conducía, por lo que terminó volcando junto a la casilla rodante que trasladaba. En el vehículo también viajaba M.T.A., de 73 años, quien resultó lesionada. Las causas por la pérdida de dominio del rodado aún son desconocidas.

Dos ambulancias asistieron en el lugar y trasladaron de urgencia a los ocupantes al Hospital Scaravelli. Según informaron desde la Comisaría 18, la acompañante presentó traumatismo encéfalo craneano moderado-grave y fractura de brazo derecho, mientras que el conductor sufrió politraumatismo grave y fractura de clavícula izquierda. Ambos quedaron internados en observación.

Por directivas de la Ayudante Fiscal, Dra. Valencia Morro, se dispuso la intervención de Policía Científica, además del secuestro del vehículo y la casilla para las pericias correspondientes.

ETIQUETAS:

Hospital Scaravellisan carlosRuta 40accidente vial

+ Noticias

ACCIDENTE VIAL

San Carlos: un vuelco en Ruta 40 dejó a dos personas internadas

Por: Redacción NDI

ORGULLO LOCAL

Santiago De Pellegrin, el mendocino que buscará llegar a lo más alto del Freeride mundial

Por: Lucian Astudillo

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Emir Andraos sobre las contingencias climáticas en Tunuyán: del “problema social” a la respuesta del Estado

Por: Lucian Astudillo

Inserción laboral

Mendoza actualiza el programa Enlace y aumenta los aportes para mejorar la empleabilidad

Por: María Orozco

medidas preventivas

Formosa volverá a usar barbijo por el brote de Covid: cómo está la situación en Mendoza

Por: Redacción NDI

salud mental

Preocupación en la Policía de Mendoza: la tasa de suicidios sería el doble que en la población general

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter