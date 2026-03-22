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San Carlos: un motociclista quedó totalmente inconsciente tras chocar contra un auto

El siniestro ocurrió en la mañana de este martes en Tres Esquinas y dejó a un joven con heridas de consideración. Fue trasladado de urgencia.

Un fuerte accidente vial se registró este martes alrededor de las 6:20 en San Carlos, donde un motociclista de 20 años resultó gravemente herido tras colisionar con un automóvil en la intersección de calle La Cancha y Carril Nacional (en la zona de Tres Esquinas).

Según informaron fuentes policiales, el hecho fue alertado a través de un llamado a la línea de emergencias, lo que motivó la rápida intervención de personal de la Comisaría 18°. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el joven se encontraba tendido sobre la carpeta asfáltica (tras el impacto), por lo que fue asistido de inmediato.

El herido fue trasladado en ambulancia al Hospital Scaravelli, donde los médicos le diagnosticaron traumatismo craneoencefálico con pérdida de conocimiento, politraumatismos y una herida cortante en la cabeza (lesiones que evidencian la violencia del choque).

En base a las primeras pericias, el accidente se produjo cuando un automóvil Chevrolet Agile circulaba de sur a norte y, al girar hacia el oeste, fue impactado desde atrás por la motocicleta (circunstancias que ahora son materia de investigación para determinar responsabilidades).

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