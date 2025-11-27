San Carlos: un hombre se levantó para ir a trabajar y se dio cuenta que lo habían desvalijado

En la mañana de este jueves, personal de la Comisaría 41 tuvo que actuar ante la denuncia de un vecino de la calle 9 de Julio y Eleodoro Quiroga del distrito de La Consulta en el departamento de San Carlos.

Y es que, cerca de las 6 esta persona de 28 años se levantó en su domicilio y se encontró con que sujetos desconocidos habían entrado a robar durante la madrugada.

Entre los elementos que se llevaron, la víctima pudo enumerar un televisor Smart TV 43 pulgadas, una PlayStation 3, dos teléfonos celulares, una computadora portátil, una bicicleta rodado 29, un juego de llaves y más de 270 mil pesos argentinos.

El casó quedó en manos de dicha dependencia policial y del ayudante fiscal de turno.