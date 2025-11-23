San Carlos: un conductor de 70 años tenía más del triple de alcohol permitido en sangre

Un operativo de la Policía de Seguridad Vial terminó con un conductor de 70 años identificado como Ramón V. sancionado por dar 1,44 g/l de alcohol en sangre, un valor casi tres veces superior al permitido por la normativa vigente. El hecho ocurrió alrededor de las 19.07 en la intersección de calle Lencinas y carril Nacional, en el departamento de San Carlos.

Según informaron desde la jurisdicción de la Comisaría 18°, los efectivos detuvieron la marcha de un Fiat Mobi para realizar un control rutinario, momento en el cual procedieron a la identificación del conductor y al test de alcoholemia correspondiente. El resultado fue positivo y de alto nivel, lo que confirmó que el hombre circulaba en evidente estado de intoxicación etílica.

Tras constatar el dosaje, los agentes avanzaron con la confección del proceso contravencional, tal como establece la ley para estos casos. El vehículo quedó a disposición de la autoridad y se aplicarán las sanciones previstas para este tipo de infracción, consideradas de gravedad por el riesgo que representan para la seguridad vial.

Las autoridades recordaron la importancia de evitar manejar bajo los efectos del alcohol y reforzaron que los controles continuarán en distintos puntos del Valle de Uco para prevenir siniestros y garantizar la seguridad de los vecinos.