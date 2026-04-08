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San Carlos tuvo éxito en la Maratón de Semana Santa con una importante participación

"Motivos" también tuvo su parte deportiva donde vecinos, familias y turistas pudieron festejar la Semana Santa corriendo

Durante el fin de semana largo, el departamento de San Carlos llevó a cabo la iniciativa “Motivos” que se conformó por una importante agenda de actividades por Semana Santa. Entre esos eventos se encontró la Maratón, la cual convocó a vecinos y turistas a participar de una jornada deportiva.

La misma se llevó a cabo el domingo por la mañana y todos los corredores se reunieron en el Memorial de Malvinas ubicado en La Consulta. Allí comenzaron las divisiones por categorías, ya que habían recorridos de 3, 5 y 10 kilómetros. Manera en la que podían participar profesionales y aficionados.

En esta jornada se destacaron dos aspectos, por un lado la amplía convocatoria de participantes y, por otro, la fuerza del acompañamiento del público; quienes alentaron a los corredores durante todo el recorrido, generando un clima de comunidad.

Al llegar al final de sus kilómetros, cada corredor recibió medalla finisher y los primeros de las categorías competitivas recibieron premios en efectivos; lo que se entregó como un reconocimiento al esfuerzo y al desempeño.

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