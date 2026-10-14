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boletín oficial

San Carlos tendrá una base de drones policiales para el Valle de Uco

El Ministerio de Seguridad oficializó el convenio de comodato entre la ministra de Seguridad , Mercedes Rus, y el intendente de San Carlos, Alejandro Morillas.

Con el objetivo de fortalecer la prevención y optimizar los operativos de seguridad ciudadana mediante tecnología de avanzada, el Gobierno provincial ratificó el acuerdo para la cesión de un espacio físico municipal en San Carlos donde operará la nueva Delegación V.A.N.T. (Vehículos Aéreos No Tripulados) Valle de Uco.

A través del Decreto N° 1794, el Poder Ejecutivo oficializó el convenio de comodato entre la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, y el intendente de San Carlos, Alejandro Morillas.

Despliegue estratégico en el territorio

La creación de esta delegación busca dotar a la región integrada por San Carlos, Tunuyán y Tupungato de una presencia permanente de sistemas aéreos pilotados a distancia (drones).

Debido a la extensión geográfica y las características operativas del Valle de Uco, la incorporación de estos recursos tecnológicos permitirá brindar apoyo aéreo continuo a las tareas patrullaje, investigación y prevención del delito desarrolladas por la Policía de Mendoza.

Un espacio clave en La Consulta

Para concretar la iniciativa, la Municipalidad de San Carlos cedió a título gratuito (comodato) un sector adecuado dentro del Polideportivo Angélica Civit de Suárez, ubicado en la localidad de La Consulta. Allí se emplazará la sede operativa de los equipos y del personal especializado.

Asimismo, se remarcó que la implementación del convenio no compromete partidas presupuestarias adicionales ni erogaciones para las arcas públicas provinciales.

Con esta medida se refuerza la articulación entre el gobierno provincial y los municipios para dar respuestas en materia de seguridad e innovación tecnológica.

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