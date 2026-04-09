acompañamiento

San Carlos sumó los botones de pánico para dar mayor seguridad a los comerciantes

La Municipalidad de San Carlos reafirmó su compromiso con la seguridad, promoviendo herramientas que brinden mayor tranquilidad a comerciantes y vecinos, y consolidando un entorno más protegido para toda la comunidad.

La Municipalidad de San Carlos continúa implementando acciones concretas para acompañar y cuidar a quienes trabajan día a día en el departamento. En esta oportunidad, se suma una nueva herramienta preventiva destinada a comerciantes: el botón de pánico.

Este dispositivo permite, con solo presionarlo, activar una alerta inmediata al Centro de Monitoreo ante situaciones de emergencia como problemas de salud, intentos de robo, incendios o cualquier movimiento sospechoso tanto dentro como fuera del local.

El sistema está diseñado para garantizar una respuesta rápida y efectiva. Ante la activación, se realiza en primera instancia un llamado telefónico al comercio y, en caso de no obtener respuesta, se da aviso inmediato a la Policía, que ya cuenta con la ubicación del establecimiento para actuar con mayor celeridad.

Esta incorporación se integra al trabajo que el Municipio viene desarrollando junto al sistema de cámaras de seguridad y las alarmas comunitarias, fortaleciendo así la red de prevención en todo San Carlos.

