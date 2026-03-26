Search
Instagram Facebook Twitter
maratón
Deporte y comunidad

San Carlos suma deporte y turismo con su primera maratón de Semana Santa

San Carlos organiza su primera maratón en Semana Santa. Habrá distancias para todos los niveles. En esta nota, los detalles.

La Municipalidad de San Carlos presentó la primera edición de la Maratón Semana Santa, una propuesta que se integra a la agenda de actividades del departamento con el objetivo de promover el deporte, la salud y el encuentro comunitario.

El evento se llevará a cabo el domingo 5 de abril a las 9:30 horas en La Consulta, con largada desde el Memorial Malvinas, un punto emblemático de la zona. La iniciativa apunta a generar un espacio de actividad física al aire libre en un entorno natural característico del Valle de Uco.

La competencia contará con tres modalidades: 10K competitiva, con una inscripción de $15.000; 5K competitiva, con un valor de $10.000 y 3K participativa, esta última de carácter libre y gratuito. De esta manera, la propuesta busca incluir a personas de todas las edades y niveles, desde atletas hasta vecinos que deseen sumarse a una experiencia recreativa.

En cuanto a la inscripción, los interesados deberán completar previamente un formulario, mientras que el pago se realizará el día de la carrera, preferentemente en efectivo. Esta modalidad busca agilizar la acreditación y garantizar el cumplimiento de los horarios de largada.

Además, todos los participantes que finalicen el recorrido recibirán una medalla finisher de metal, un reconocimiento que forma parte de la experiencia y que incentiva la participación.

Con esta iniciativa, el municipio busca consolidar un evento deportivo dentro del calendario departamental, fomentando el turismo local, la vida saludable y el fortalecimiento del espíritu comunitario en el marco de Semana Santa.

ETIQUETAS:

maratónsemana santasan carlos

+ Noticias

Negociación en curso

Trump da 10 días más y mantiene en suspenso ataques a instalaciones iraníes

Por: Redacción NDI

Sueño de la casa propia

Cómo acceder a la vivienda en Mendoza: las opciones del IPV ante la falta de créditos

Por: María Orozco

Deporte y comunidad

San Carlos suma deporte y turismo con su primera maratón de Semana Santa

Por: María Orozco

caso

Viajar sin seguro y terminar endeudado: cuánto te puede costar enfermarte en el exterior

Por: Redacción NDI

INFORME INDEC

India “le ganó” a la Argentina en la venta de medicamentos y Mendoza ya compra más barato

Por: Redacción NDI

arde el este

Rivadavia: Gabriela Lizana se suma a las críticas por el vaciamiento del sistema de salud y exigió medidas urgentes

Por: Ana San Martin
Instagram Facebook Twitter