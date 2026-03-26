San Carlos suma deporte y turismo con su primera maratón de Semana Santa

La Municipalidad de San Carlos presentó la primera edición de la Maratón Semana Santa, una propuesta que se integra a la agenda de actividades del departamento con el objetivo de promover el deporte, la salud y el encuentro comunitario.

El evento se llevará a cabo el domingo 5 de abril a las 9:30 horas en La Consulta, con largada desde el Memorial Malvinas, un punto emblemático de la zona. La iniciativa apunta a generar un espacio de actividad física al aire libre en un entorno natural característico del Valle de Uco.

La competencia contará con tres modalidades: 10K competitiva, con una inscripción de $15.000; 5K competitiva, con un valor de $10.000 y 3K participativa, esta última de carácter libre y gratuito. De esta manera, la propuesta busca incluir a personas de todas las edades y niveles, desde atletas hasta vecinos que deseen sumarse a una experiencia recreativa.

En cuanto a la inscripción, los interesados deberán completar previamente un formulario, mientras que el pago se realizará el día de la carrera, preferentemente en efectivo. Esta modalidad busca agilizar la acreditación y garantizar el cumplimiento de los horarios de largada.

Además, todos los participantes que finalicen el recorrido recibirán una medalla finisher de metal, un reconocimiento que forma parte de la experiencia y que incentiva la participación.

Con esta iniciativa, el municipio busca consolidar un evento deportivo dentro del calendario departamental, fomentando el turismo local, la vida saludable y el fortalecimiento del espíritu comunitario en el marco de Semana Santa.